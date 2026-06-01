20 пляжей и зон отдыха открылись для купания в Нижнем Новгороде

Как рассказал начальник управления благоустройства Александр Жвакин, летний режим работы прибрежных зон установлен до 31 августа. К этому времени специалисты провели водолазное обследование дна водоемов, завезли новый песок, установили урны, мобильные туалеты и информационные аншлаги, а также отремонтировали и покрасили раздевалки, навесы и скамейки.