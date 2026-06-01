20 пляжей и зон отдыха открылись для купания в Нижнем Новгороде

В городе официально стартовал летний сезон, все муниципальные прибрежные территории полностью подготовили к приему отдыхающих.

Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода полностью готовы к купальному сезону, который официально открывается сегодня, 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

Как рассказал начальник управления благоустройства Александр Жвакин, летний режим работы прибрежных зон установлен до 31 августа. К этому времени специалисты провели водолазное обследование дна водоемов, завезли новый песок, установили урны, мобильные туалеты и информационные аншлаги, а также отремонтировали и покрасили раздевалки, навесы и скамейки.

Всего для нижегородцев доступны 20 официальных локаций в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах города, включая озера на Щелоковском хуторе и Светлоярское. Также одна зона отдыха подготовлена на реке Кудьма в Кстовском районе.

Ранее сообщалось, что 19 «умных» светофоров установят в Нижнем Новгороде.