20 пляжей и зон отдыха открылись для купания в Нижнем Новгороде

Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода полностью готовы к купальному сезону, который официально открывается сегодня, 1 июня. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации Нижнего Новгорода.
Как рассказал начальник управления благоустройства Александр Жвакин, летний режим работы прибрежных зон установлен до 31 августа. К этому времени специалисты провели водолазное обследование дна водоемов, завезли новый песок, установили урны, мобильные туалеты и информационные аншлаги, а также отремонтировали и покрасили раздевалки, навесы и скамейки.
Всего для нижегородцев доступны 20 официальных локаций в Автозаводском, Канавинском, Ленинском, Нижегородском, Приокском, Советском и Сормовском районах города, включая озера на Щелоковском хуторе и Светлоярское. Также одна зона отдыха подготовлена на реке Кудьма в Кстовском районе.
