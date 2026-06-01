В Тамбовской области запустили новые меры поддержки участников СВО

Теперь они могут бесплатно протезировать зубы.

Новый вид бесплатной медицинской помощи для участников специальной военной операции запустили в Тамбовской области. Такие меры поддержки отвечают задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.

Теперь ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и уволенные с военной службы, получили возможность бесплатно протезировать зубы. Услугу оказывают в нескольких медучреждениях области, в том числе в Инжавинской центральной районной больнице.

«Зубопротезирование ветеранов боевых действий осуществляется в соответствии с медицинскими показаниями и решением врачебной комиссии. Стоимость работ составляет не более 50 тысяч рублей на одного пациента», — отметила главный врач Инжавинской больницы Ольга Истомина.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.