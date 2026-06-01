Первые ЕГЭ начали сдавать в Нижегородской области: фоторепортаж с места событий

Сегодня выпускники сдают историю, химию и литературу.

Источник: Время

Около 12,7 тысяч нижегородских выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2026 году, сообщили в региональном министерстве образования.

Общее количество сдающих экзамены — более 14 тысяч.

1 июня проходят ЕГЭ по истории, химии и литературе. В этот день корреспондент ИА «Время Н» побывала в пункте приема экзамена (ППЭ) в лицее № 8 Нижегородского района.

«Большое внимание уделяется вопросам безопасности детей, — рассказала руководитель ППЭ Алёна Зайцева. — Новшество этого года — видеофиксация со звуком на входе в пункт приема экзамена».

В общей сложности экзамен в здании лицея сегодня сдают более 200 участников. Также присутствуют общественные наблюдатели.

«Экзамен начинается без происшествий, — поделилась общественный наблюдатель Светлана Родионова. — Есть мнение, что ЕГЭ — это большой стресс, но, на мой взгляд, у нас все спокойно. Порядок известен, к этому все готовятся».

Выпускница лицея № 8 Яна Никишина сдает литературу. Она уверяет, что нисколько не нервничает на экзамене.

«Прекрасно спала сегодня. Думаю, что к экзамену подготовилась хорошо. Выбрала для сдачи литературу, потому что собираюсь поступить на определённый факультет. Впереди меня еще ждет сдача профильной математики, английского и русского языка», — поделилась она.

Другой ученик лицея Иван Васяев сдает химию. Он признается, что волнения перед экзаменом были.

«Спал более-менее нормально, хотя — было дело — просыпался. Но в целом чувствую себя хорошо», — рассказал он.

Также сегодня в этом ППЭ сдают экзамены ребята из других учебных заведений. Среди них — Варвара Янышева из школы № 30. Она выбрала историю.

«Естественно, переживания есть. Надеюсь на лучшее. Перед экзаменом в церковь сходила», — сообщила выпускница.

В ближайшее время ей еще предстоит сдавать обществознание, а также русский язык и базовую математику.