Ночная атака БПЛА на Волгодонск не повлияла на работу Ростовской АЭС

Ростовская атомная электростанция после ночной атаки украинских беспилотников на Волгодонск вырабатывает энергию в штатном режиме. Радиационный фон в норме.
«Энергоблоки № 2, 3 и 4 — в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок № 1 находится в планово-предупредительном ремонте», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Напомним, что в ночь с 31 мая на 1 июня около 20 БПЛА самолетного типа попытались атаковать Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемь районов области. Дежурными подразделениями ПВО дроны-камикадзе были сбиты.
Справка «РГ».
Первый энергоблок Ростовской АЭС был принят в промышленную эксплуатацию 25 декабря 2001 года. Сейчас на станции работают четыре энергоблока, установленная мощность — 4071 МВт. По итогам 2022 года Ростовская АЭС вошла в тройку атомных электростанций России с наибольшей выработкой электроэнергии — за год она произвела 35,046 млрд кВт/ч.