Ночная атака БПЛА на Волгодонск не повлияла на работу Ростовской АЭС

Ростовская атомная электростанция после ночной атаки украинских беспилотников на Волгодонск вырабатывает энергию в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

Источник: Российская газета

Ростовская атомная электростанция после ночной атаки украинских беспилотников на Волгодонск вырабатывает энергию в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

«Энергоблоки № 2, 3 и 4 — в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Энергоблок № 1 находится в планово-предупредительном ремонте», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Напомним, что в ночь с 31 мая на 1 июня около 20 БПЛА самолетного типа попытались атаковать Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемь районов области. Дежурными подразделениями ПВО дроны-камикадзе были сбиты.

Справка «РГ».

Первый энергоблок Ростовской АЭС был принят в промышленную эксплуатацию 25 декабря 2001 года. Сейчас на станции работают четыре энергоблока, установленная мощность — 4071 МВт. По итогам 2022 года Ростовская АЭС вошла в тройку атомных электростанций России с наибольшей выработкой электроэнергии — за год она произвела 35,046 млрд кВт/ч.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
