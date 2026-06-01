Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Красные Ткачи в Ярославской области построят скейт-парк

Работы проведут в парке «Березки».

Строительство скейт-парка началось в парке «Березки» поселка Красные Ткачи в Ярославской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: завозит песок и щебень, формирует основание. По проекту здесь выполнят асфальтирование, сделают освещение и установят современное оборудование. Это важный объект для молодежи и всех, кто выбирает активный образ жизни. Работы планируется завершить до конца июля», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В парке уже сделаны дорожки, установлены скамейки, лавочки-качели, ландшафтные скульптуры. Также там обустроен удобный спуск к мосту.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.