В поселке Красные Ткачи в Ярославской области построят скейт-парк

Строительство скейт-парка началось в парке «Березки» поселка Красные Ткачи в Ярославской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: завозит песок и щебень, формирует основание. По проекту здесь выполнят асфальтирование, сделают освещение и установят современное оборудование. Это важный объект для молодежи и всех, кто выбирает активный образ жизни. Работы планируется завершить до конца июля», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В парке уже сделаны дорожки, установлены скамейки, лавочки-качели, ландшафтные скульптуры. Также там обустроен удобный спуск к мосту.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.