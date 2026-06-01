Юных волгоградцев ждут на цирковую премьеру от «Тёплых артистов»

Спектакль «Все любят цирк» покажут юным волгоградцам и гостям города 4 июня в Волгоградском областном театре кукол.
Премьеру подготовил инклюзивный театр «Теплые артисты» при поддержке режиссера и руководителя театра-цирка «Монгольфьери» из Санкт-Петербурга Ларисы Маркиной.
Это не первый творческий проект двух творческих коллективов. В 2019 году Лариса Маркина выступила в качестве постановщика спектакля «Лев с седой бородой» по мотивам сказок-притч Тонино Гуэрра.
Начало представления в 16:00. 6+
Бронирование билетов — 8−905−330−89−65.
