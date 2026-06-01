В Перми пройдет покаянный крестный ход

В ночь с 12 на 13 июня к Королевским номерам на ул. Сибирской в Перми подъехали несколько фаэтонов. Группа людей вошла в номер, где жил князь Михаил. Ему предъявили ордер на арест, приказали ему и его личному секретарю Николаю Жонсону ехать с ними. Больше их никто не видел. Предположительно их расстреляли в одной из балок Мотовилихи. Место захоронения до сих пор не установлено.