3,4 тысячи волгоградских выпускников сдают первые ЕГЭ-2026

В Волгоградской области стартовал основной период ЕГЭ-2026.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде и области 1 июня начался основной этап ЕГЭ-2026. Сегодня 3,4 тысячи ребят сдают первые экзамены по истории, литературе и химии. Всего же в этом году пройти государственную итоговую аттестацию предстоит 9,6 тысячи волгоградских выпускников, сообщили в региональном комитете образования и науки.

В этом году ЕГЭ по истории выбрали 1,3 тысячи выпускников, литературу сдают 494 человека, химию — 1600 школьников. Результаты этих экзаменов станут известны не позднее 17 июня.

Следующий экзамен — обязательный русский язык, его все выпускники будут сдавать 4 июня. Для получения аттестата придется сдать еще и математику. Остальные экзамены нужны только тем, кто поступает в вузы. Предпочтение волгоградские школьники отдали профильной математике, биологии, физике и химии.

Основной период экзаменов продлится по 9 июля. В Волгоградской области для выпускников и их родителей работает горячая линия ЕГЭ 2026: 8 (8442)606−607.