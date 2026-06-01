3,4 тысячи волгоградских выпускников сдают первые ЕГЭ-2026

В Волгограде и области 1 июня начался основной этап ЕГЭ-2026. Сегодня 3,4 тысячи ребят сдают первые экзамены по истории, литературе и химии. Всего же в этом году пройти государственную итоговую аттестацию предстоит 9,6 тысячи волгоградских выпускников, сообщили в региональном комитете образования и науки.