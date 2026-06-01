Интерактивные занятия по основам электротехники провели в Нижнем Новгороде

Активисты Совета молодёжи «ТНС энерго НН» организовали познавательные занятия для юных нижегородцев — «ЭнергоУроки» по основам электротехники и электробезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Мероприятия прошли сразу в нескольких учреждениях:
в шести школах Нижнего Новгорода (№ 91, 94, 80, 27, 85 и 188);
в социально‑реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко».
На уроках дети не ограничивались прослушиванием лекций: с помощью специальных демонстрационных стендов, созданных молодыми энергетиками компании, ребята проводили эксперименты и на практике осваивали азы электротехники.
Школьники с увлечением собирали электрические цепи, наблюдали за работой различных приборов, учились выявлять потенциально опасные ситуации, связанные с электричеством, отрабатывали правильные действия в случае возникновения угрозы.
Интерактивный формат помог упростить восприятие сложных технических тем и сделать занятия захватывающими. Как сообщили в «ТНС энерго НН», «ЭнергоУроки» не только прививают культуру безопасного обращения с электричеством, но и пробуждают у детей интерес к инженерным профессиям и техническим наукам.