Интерактивные занятия по основам электротехники провели в Нижнем Новгороде

Уроки провели в рамках празднования Дня защиты детей.

Активисты Совета молодёжи «ТНС энерго НН» организовали познавательные занятия для юных нижегородцев — «ЭнергоУроки» по основам электротехники и электробезопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятия прошли сразу в нескольких учреждениях:

в шести школах Нижнего Новгорода (№ 91, 94, 80, 27, 85 и 188);

в социально‑реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко».

На уроках дети не ограничивались прослушиванием лекций: с помощью специальных демонстрационных стендов, созданных молодыми энергетиками компании, ребята проводили эксперименты и на практике осваивали азы электротехники.

Школьники с увлечением собирали электрические цепи, наблюдали за работой различных приборов, учились выявлять потенциально опасные ситуации, связанные с электричеством, отрабатывали правильные действия в случае возникновения угрозы.

Интерактивный формат помог упростить восприятие сложных технических тем и сделать занятия захватывающими. Как сообщили в «ТНС энерго НН», «ЭнергоУроки» не только прививают культуру безопасного обращения с электричеством, но и пробуждают у детей интерес к инженерным профессиям и техническим наукам.