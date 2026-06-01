Сезон открыт: в лесах под Новосибирском нашли первые подберёзовики

У некоторых экземпляров шляпки уже успели потрескаться.

Источник: НДН.ИНФО

В Колыванском районе Новосибирской области грибники обнаружили первые в этом году подберёзовики. Фотографиями находок поделились в соцсетях.

Сибиряки тут же назвали эту новость долгожданной. О том, что летний грибной сезон начался, сообщил Леонид Сунцов в группе «Грибные истории НСО» во «ВКонтакте». Мужчина нашёл грибы днём 31 мая.

На снимках видно не меньше пяти экземпляров. У некоторых подберёзовиков шляпки уже успели потрескаться — это нормально для первых, ещё не самых крепких летних грибов.

В комментариях к посту новость встретили с настоящим восторгом. Подписчики тут же начали строить планы на вылазки в лес.

Обычно подберёзовики в Новосибирской области начинают активно собирать ближе к середине июня, однако тёплая погода и достаточная влажность, судя по всему, внесли свои коррективы.

Ранее мы писали о том, что богатым уловом сморчков делятся новосибирские грибники.

Вера Ветрова.