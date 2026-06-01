Жара до +30 градусов вернется в Ростов к концу недели

На текущей неделе на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону и области, ожидается жара до +30 градусов. Об этом говорится в прогнозе центра Фобос.
— В первые дни рабочей недели на юге грозовые облака ограничат приток солнечного тепла, и столбики термометров не поднимутся выше +18−23. Во второй половине недели ливни с грозами приобретут локальный и кратковременный характер, воздух станет прогреваться лучше — до +25−30 градусов, — сообщают на сайте центра Фобос.
По информации Ростовского гидрометцентра, 1 июня на Дону сохранятся грозовые осадки и ветер до 20−25 м/с. Днем должно быть около +13−18 градусов, местами до +21. Непогоду прогнозируют также 2 и 3 июня, но дневная температура воздуха в этот период начнет подниматься: сначала до +20−25, а затем до +23−28 градусов.
При этом в ночь на 2 июня ожидается +8−13, при прояснениях должно быть до +4, а в ночь на 3 июня — от +11 до +16, при прояснениях обещают до +8 градусов.
