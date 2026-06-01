С 1 июня волгоградцам вернут часть налогов и запретят шипы

С 1 июня в Волгограде и в России вступают в силу новые правила и законы. К примеру, жителям станут доступны налоговый кешбэк, биометрия в аэропортах и новые запреты.
Работающие родители с двумя и более детьми при доходе ниже 1,5 прожиточного минимума вернут часть НДФЛ — разницу между 13% и 6%. Заявления принимают с 1 июня по 1 октября 2026 года.
С 1 июня по 31 августа запрещены шипованные шины (штраф 500 рублей). В числе нововведений — вводится маркировка икры и кофе в системе «Честный знак», — пишет РБК.
С 15 июня заработает ГОСТ на ИИ-системы для распознавания усталости водителя. Волгоградцам стоит помнить, что госпошлина за телефонные номера для операторов вырастет вдвое.
Волгоградцам стоит подать заявление на налоговый кешбэк до 1 октября через Социальный фонд, чтобы стать получателями новой выплаты.
А еще — при вождении до 31 августа использовать летнюю резину.
