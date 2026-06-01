Отцу Димаша Кудайбергена вручили орден от имени президента

Об этом сегодня, 1 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:
«В честь Дня работников культуры и искусства заместитель премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени главы государства вручила орден “Парасат” руководителю творческого центра “ДимашАли”, композитору, продюсеру, музыканту Канату Айтбаеву».
Аида Балаева отметила значимую роль Каната Айтбаева в развитии отечественной культуры и искусства, а также его вклад в поддержку и продвижение казахстанского музыкального творчества.
«Ранее в связи с личными обстоятельствами Канат Айтбаев не смог принять участие в торжественной церемонии награждения, состоявшейся в честь Дня работников культуры и искусства», — отметили в пресс-службе МКИ РК.
Орден «Парасат» вручается за значительные заслуги в развитии науки, культуры, литературы и искусства, а также за вклад в укрепление духовного и интеллектуального потенциала страны.
22 мая 2026 года стало известно, что Мейрамбек Беспаев награжден орденом «Парасат».