Красноярские роддома будут закрывать на плановый ремонт и дезинфекцию

В Красноярске акушерские стационары будут по графику закрывать на текущий ремонт и дезинфекцию. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Плановые работы проводят ежегодно в соответствии с санитарными правилами. Главным врачам поручено подготовить учреждения к ремонту, организовать санитарную обработку и дезинфекцию помещений в установленные сроки. В 2026 году мероприятия начались в середине мая. Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1 была закрыта на обработку с 18 по 31 мая.

Красноярский межрайонный родильный дом № 2 будет закрыт с 1 по 14 июля. Роддом № 4 пройдет плановую обработку с 20 июля по 2 августа.

Роддом № 1 закроют с 3 по 17 августа, роддом № 5 с 17 по 31 августа. Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И. С. Берзона будет закрыта с 1 по 15 сентября.

На время планового закрытия пациенток будут направлять в другие медицинские учреждения. В минздраве напомнили, что важно выполнять рекомендации врача женской консультации. Он выдаст направление в родильный дом с учетом специализации учреждения или места жительства будущей мамы.

Если беременность проходит без осложнений, женщина также может воспользоваться правом выбора роддома.

(Фото на главной: Magnific.com).