Активный ремонт дорог продолжится в Хабаровске в первую неделю лета

По планам мэрии, с 1 по 7 июня дорожные бригады будут заниматься ямочным ремонтом на улицах Синельникова, Производственной, а также в межквартальном проезде вдоль домов № 2, № 4 и № 6 на улице Ленинградской. Кроме того, в эти же сроки планируется провести грейдирование ряда улиц частного сектора — Планерной, Поселковой, Ухтомского, Верхнебазовой и Бобруйской. В то же время в Хабаровске продолжается капитальный ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Так, на этой неделе в городе будут вестись работы на участке проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), на развязке проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы, на улицах Шеронова (от Гамарника до Волочаевской), Запарина (от Конечного переулка до улицы Ленина), Серышева (от Тургенева до площади Серышева) и других объектах.