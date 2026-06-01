Подушка вместо путешествий: молодежь превратила сбережения в ежедневный ритуал

Высокие ставки вернули интерес к депозитам, а вот криптовалюта и наличные отошли на второй план. Поведением управляют страх упустить доходность, а также тренды осознанного потребления. К середине 2026 года сбережения превратились для молодежи в базовую финансовую привычку: по данным НАФИ, 73% имеют накопления (68% годом ранее). Еще один тренд — использование возможности, которые предоставляет государство. Грамотная стратегия для молодого человека — использовать, например, Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта банк) по прямому назначению (на билеты), сэкономив свои личные деньги, а эти сэкономленные средства как раз направить на накопления.