В красноярском микрорайоне Солнечный 2 июня отключат горячую воду

Проверка теплосетей пройдет в два этапа.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 2 июня, в красноярском Солнечном отключат горячую воду. В СГК сообщили, что во вторник начнется первый этап гидравлических испытаний теплосетей в микрорайоне.

Воду вернут уже утром 4 июня. При этом в 2026 году проверка теплосетей в Солнечном пройдет в два этапа — второй запланирован на 3−11 августа. Такой график связан с дополнительными работами по капитальному ремонту магистрали.

Ранее мы писали, что в Красноярске временно изменилась схема движения на участке улицы Ленина от дома № 149 до здания № 151 — здесь до вечера 21 июня закрыли три крайние левые полосы из пяти.