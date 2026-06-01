В красноярском микрорайоне Солнечный 2 июня отключат горячую воду

Завтра, 2 июня, в красноярском Солнечном отключат горячую воду. В СГК сообщили, что во вторник начнется первый этап гидравлических испытаний теплосетей в микрорайоне.
Воду вернут уже утром 4 июня. При этом в 2026 году проверка теплосетей в Солнечном пройдет в два этапа — второй запланирован на 3−11 августа. Такой график связан с дополнительными работами по капитальному ремонту магистрали.
