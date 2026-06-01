XIV фестиваль «Амурские волны» завершился марш парадом в Хабаровске

С 25 по 31 мая в краевой столице прошёл XIV Международный военно музыкальный фестиваль «Амурские волны», посвящённый Году единства народов России. Зрителями концертов стали свыше 200 тысяч человек в очном и онлайн форматах, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Более 500 музыкантов из разных регионов России выступили на 13 городских площадках. Участниками стали восемь коллективов, включая Академический ансамбль песни и пляски Вооружённых сил Монголии, Центральный военный оркестр Минобороны РФ и Военный оркестр штаба Восточного военного округа.
Особого внимания удостоился ансамбль из Монголии: его выступления, в том числе «Лунная походка» дирижёра Сурэнхорлоо Сэргэлэна, стали яркими моментами фестиваля. Коллектив получил символ мероприятия в подарок.
В рамках фестиваля прошли дефиле представления на площади Славы и в «Платинум Арене», концертные программы, посвящённые Дню города, в парках Хабаровска. Традиционно состоялась церемония поливки деревьев на аллее военных музыкантов — в память о Валерии Халилове.
Фестиваль завершился марш парадом духовых оркестров по улице Муравьёва Амурского и концертной программой на Комсомольской площади.
Организаторы мероприятия: Министерство обороны РФ, правительство Хабаровского края и администрация города Хабаровска. Партнёр фестиваля — компания «Транснефть — Дальний Восток», поддерживающая событие на протяжении десяти лет.