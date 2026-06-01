Стало известно, сколько топлива можно провезти через Крымский мост

В настоящее время через Крымский мост можно провезти до 100 литров топлива. Об этом пишет «Крымская газета».
Туристы и местные жители активно ищут способы привезти бензин с собой.
«При проезде по Крымскому мосту разрешен провоз до 100 литров жидкостей суммарно», — рассказали в Росавтодоре.
Помимо полного бака в машине, в багажник можно поставить канистры с бензином. При этом общий объем всех жидкостей (топливо, вода и другое) не должен превышать 100 литров. Уточняется, что такие правила действуют давно. Они никак не зависят от текущей ситуации с топливом в Крыму. При этом коммерческий ввоз топлива запрещен.
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.