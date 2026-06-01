Эколог рассказал, когда закончится нашествие комаров в Челябинской области

Виталий Безруков объяснил, что причиной нашествия стали особенности погоды прошедшей зимы и весны. По его словам, обильные снегопады помогли сохранить больше яиц и самок комаров, а активное таяние снега привело к появлению множества временных водоёмов, идеально подходящих для развития личинок.
Дополнительным фактором стало раннее и тёплое начало сезона. При температуре около +20…+25 градусов развитие комаров происходит значительно быстрее, а большое количество насекомых появляется практически одновременно.
Эксперт отметил, что массовое появление комаров влияет и на экосистему. Насекомые являются важной частью пищевой цепи, поэтому их увеличение может привести к росту численности птиц, рыб и земноводных, которые ими питаются.
— По мнению специалистов, при сохранении благоприятного режима (чередование тепла и кратковременных дождей) рост популяции комаров может продолжаться до начала августа, — поделился прогнозом Виталий Безруков. — Снижение численности возможно при наступлении устойчивой жаркой и засушливой погоды, которая приведёт к пересыханию временных водоёмов и гибели личинок. Также часть яиц всегда остаётся в покое, поэтому полностью комары не исчезнут, но их численность летом может снизиться.
От укусов традиционно рекомендуется защищаться репеллентами и носить светлую одежду. Стоит по возможности избегать длительного пребывания на улице в утренние и вечерние часы, когда активность комаров наиболее высока.