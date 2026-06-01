Итоги конкурса «Миссис Нижний Новгород 2026» подвели 1 июня

В 2026 году прошли престижные конкурсы красоты, по итогам которых были определены победительницы в разных номинациях. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Напомним, что победительниц выбрали по итогам голосования, которое продлилось до 28 мая 12:00 часов. 34 участницы в возрасте от 23 до 58 лет показывают, что материнство — время силы и новых достижений.
Гран‑при «Миссис Нижний Новгород 2026» завоевала Янина Анастасия, Гран‑при «Миссис Нижний Новгород — Народная Королева 2026» досталось Цехмистер Алёне, Гран‑при «Миссис Нижний Новгород Элит 2026» получила Трощак Светлана, а Гран‑при «Миссис Нижний Новгород Классик 2026» — Юсина Ольга.
На уровне округа Гран‑при «Миссис Приволжский Федеральный Округ Классик 2026» выиграла Леднева Анна, а Гран‑при «Миссис Приволжский Федеральный Округ 2026» — Шутова Татьяна. Гран‑при «Миссис Волга 2026» присудили Котовой Александре.
Титул «Миссис Нижний Новгород 2026» получила Екатерина Бабенко, «Миссис Приволжский Федеральный округ 2026» — Екатерина Щербакова, а «Миссис Волга 2026» — Жанна Блинова.
В номинации «Миссис Нижний Новгород Классик 2026» победила Ширшина Полина, «Миссис Волга Классик 2026» — Тиморшина Инна, «Миссис Приволжский Федеральный Округ Классик 2026» — Конушанова Татьяна.
«Миссис Нижний Новгород Элит 2026» стала Светлана Мелехина, а «Миссис Волга Элит 2026» — Доронина Светлана. Лунова Ксения удостоена титула «Миссис Нижний Новгород‑MS 2026», Сидорова Елизавета — «Миссис Приволжский федеральный округ‑MS 2026».
Князева Анна стала «Миссис Нижний Новгород Elegance 2026», а Егиазарян Белла — «Миссис Нижний Новгород International 2026».
Ранее читатели выбрали «Миссис АиФ Нижний Новгород». Имя обладательницы почетного титула уже известно.