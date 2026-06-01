Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Купание разрешено в одном месте: погода на калининградском побережье 1 июня

Информацию «Клопс» передали спасатели.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области стартовал пляжный сезон, но зайти в воду можно будет лишь в одном месте. Информацию «Клопс» передали спасатели.

В понедельник, 1 июня, море ещё не прогрелось. На большинстве курортов подняты чёрные флаги.

Балтийск: чёрный флаг, температура воды 8−10 °C, волнения нет. Зеленоградск: информации нет, идёт подготовка к пляжному сезону. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +14 °C. Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +13 °C, ветер северо-западный. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +10 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

В 2025-ом году в этот же день купаться можно было тоже только в Пионерском.