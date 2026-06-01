В Марусино при земляных работах нашли баллон с запахом хлора

В поселке Марусино Новосибирского района во время земляных работ обнаружили сильно проржавевший баллон с признаками утечки неизвестного вещества. На место прибыли спасатели, пожарные, сотрудники полиции и специалисты химико-радиометрической лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательных работы Новосибирской области.
Опасную находку обнаружили на участке возле дома № 8 на улице Южной. Баллон длиной около полутора метров и диаметром примерно 20 сантиметров был покрыт толстым слоем ржавчины, поэтому определить его происхождение по маркировке не удалось.
По информации экстренных служб, в одном из мест на поверхности баллона наблюдалось пузырение жидкости, а рядом ощущался характерный запах хлора. К моменту прибытия специалистов выход содержимого прекратился, однако угрозу решили проверить дополнительно.
Для обеспечения безопасности спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда организовали оцепление территории. Работы проводились в изолирующих средствах защиты органов дыхания. Жителей ближайших домов проинформировали о ситуации.
Специалисты химико-радиометрической лаборатории взяли пробы воздуха на содержание вредных веществ. По результатам исследования превышения предельно допустимой концентрации паров хлора не выявлено.