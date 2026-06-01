В Марусино при земляных работах нашли баллон с запахом хлора

В поселке Марусино Новосибирского района во время земляных работ обнаружили сильно проржавевший баллон с признаками утечки неизвестного вещества. На место прибыли спасатели, пожарные, сотрудники полиции и специалисты химико-радиометрической лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательных работы Новосибирской области.