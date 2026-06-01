Воронежский психиатр пояснила, почему выросли продажи антидепрессантов

Рост продаж антидепрессантов связан не только с реальным ростом депрессий и тревожных расстройств, но и с расширением врачебной практики. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала заместитель главного врача по медицинской части КУЗ ВО «ВОКПНД», врач-психотерапевт, психиатр Каролина Кикина.
«Спектр действия антидепрессантов очень широк: их назначают не только психиатры и психотерапевты, но и неврологи — при хронических болях, гинекологи — при ПМС и климактерических расстройствах, гастроэнтерологи — при синдроме раздражённого кишечника и даже кардиологи, если у пациента с сердечнососудистым заболеванием развивается депрессия или тревога», — прокомментировала Каролина Кикина.
Кроме того, по мнению психиатра, в последнее время люди стали более психологически образованными и активно интересуются своим состоянием. А за этим всегда стоит снижение стигматизации — люди перестали бояться «психиатрических» диагнозов и чаще обращаются за помощью.
Отметим, что по информации аналитических агентств, в 2025 году аптеки заработали на антидепрессантах на 36% больше, чем в 2024-м. Продажи растут непрерывно с 2019 года, и за это время они увеличились более чем в четыре раза.