Боец из Красноярска победил на чемпионате Европы по панкратиону

В Ереване под эгидой Объединенного мира борьбы состоялся чемпионат Европы по панкратиону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта. В турнире приняли участие порядка 100 спортсменов из разных стран. Боец из Красноярского края Саид-Мухаммед Гутаев, выступающий в весовой категории до 100 килограммов, стал победителем чемпионата. Напомним, что осенью прошлого года Саид-Мухаммед Гутаев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в Сербии. Кроме того, в Ереване прошло первенство Европы по панкратиону среди спортсменов до 15, 17 и 20 лет. Наш регион на турнире представлял Леонид Андреев, в итоге завоевавший бронзовую медаль в весовой категории до 77 килограммов в возрастной категории до 17 лет. Отметим, сборная России по итогам соревнований заняла первое место в общекомандном зачете.