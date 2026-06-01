Более тысячи детских лагерей будет работать летом в Новосибирской области

В Новосибирской области начали работу детские организации отдыха и оздоровления. Всего планируется открыть 1015 лагерей. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Андрей Травников.
В период летней оздоровительной кампании сезона-2026 будет работать 67 загородных лагерей, в том числе 56 стационарных и 11 палаточных, а также 948 учреждений с дневным пребыванием. Приблизительно в них отдохнут около 123 тысяч детей.
— Особое внимание — детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — почти 62 тысячи ребят получат возможность организованного отдыха, включая более семи тысяч детей участников СВО, а также более 12 тысяч детей-инвалидов и детей с ОВЗ, — пояснил глава Новосибирской области.
Порядка 9 тысяч подростков планируется трудоустроить на каникулы. Так, 218 работодателей уже заявили 2332 вакансии. Все лагеря прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу, на объектах установлены системы видеонаблюдения, подчеркнул Андрей Травников.