Семейная выплата, ЖКХ и тарифы: 9 важных нововведений, которые ждут калининградцев в июне

С июня калининградцев ждёт ряд изменений. Они затронут родителей с детьми, предпринимателей, банки, коммунальную сферу и силовые ведомства. «Клопс» подготовил традиционный обзор.
Деньги.
1. Выплаты.
С 1 июня Социальный фонд начнёт принимать заявления на ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Получить её смогут семьи, где доход на каждого человека не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.
По сути, это возврат части уплаченного НДФЛ. Семье вернут разницу между обычными 13% и льготными 6%. За 2025 год документы можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026-го.
2. Упрощёнка для ИП.
1 июня для части ИП истекает срок подачи уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения с 1 января 2026 года. Речь о предпринимателях, которые в декабре 2025-го работали по патенту, но по итогам года превысили новый лимит дохода для этого режима — 20 млн рублей. К этой же дате бизнесмены, совмещавшие ПСН и УСН, могут изменить объект налогообложения.
3. Банковские счета.
С 14 июня банки должны будут быстрее замораживать счета людей, внесённых в перечень причастных к экстремизму и терроризму. Раньше на это давался один рабочий день после публикации данных на сайте Росфинмониторинга, теперь срок сократится до 24 часов. Кредитные организации также обязаны приостанавливать операции клиентов, объявленных в розыск, до его завершения.
Тарифы.
4. Перевозки.
С 1 июня тарифы на железнодорожные грузоперевозки к сухопутным погранпереходам с Латвией, Эстонией и Финляндией будут рассчитывать с повышающим коэффициентом 2,0. Исключения предусмотрены для отдельных перевозок, связанных с Калининградской областью и маршрутом в Литву.
5. Мобильная связь.
С 1 июня госпошлина за выделение нового телефонного номера вырастет с 50 до 100 рублей. В последний раз размер сбора менялся в 2014 году — тогда он увеличился в 2,5 раза.
6. ЖКХ.
С 1 июня 2026 года передать показания счётчиков устно по телефону или письменно уже не получится. Новый регламент оставляет только утверждённые способы:
«Госуслуги», мобильные приложения банков-партнёров, официальные программы управляющих компаний и поставщиков ресурсов из реестра Минстроя, личные кабинеты на сайтах УК и ресурсоснабжающих организаций.
7. Наследие.
С 1 июня сведения об объектах культурного наследия начнут включать в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Нововведение коснётся памятников в неудовлетворительном состоянии, если на кадастровый учёт поставлены и сам объект, и участок под ним.
В систему не будут вносить памятники религиозного назначения, археологические объекты, мемориальные квартиры и другие особо охраняемые категории. Ожидается, что мера упростит работу с такими зданиями для инвесторов и других участников процесса.
8. Безопасность.
С 2 июня таможня получит право нейтрализовать беспилотники на своих объектах и рядом с ними. Под действие закона попадут воздушные, подводные, надводные и наземные аппараты.
Сотрудники смогут глушить или менять сигналы дистанционного управления, воздействовать на пульты, повреждать и уничтожать дроны. Для этого разрешат применять оружие и спецсредства, перечень которых определит правительство. Кто именно сможет принимать такие решения и в каком порядке, установит ФТС.
9. Армия.
С 7 июня обязательную геномную регистрацию введут для военнослужащих-контрактников ВС РФ и Росгвардии, добровольцев, сотрудников полиции со специальными званиями, работников органов внутренних дел, а также гражданского персонала армии и Росгвардии.
Процедуру будут проводить во время мобилизации, чрезвычайного или военного положения, в военное время и при контртеррористических операциях за рубежом. Данные будут хранить до 100-летия человека, а в случае его гибели — до подтверждения личности.
