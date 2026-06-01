Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семейная выплата, ЖКХ и тарифы: 9 важных нововведений, которые ждут калининградцев в июне

Обзор поправок в законы и правила.

Источник: Клопс.ru

С июня калининградцев ждёт ряд изменений. Они затронут родителей с детьми, предпринимателей, банки, коммунальную сферу и силовые ведомства. «Клопс» подготовил традиционный обзор.

Деньги.

1. Выплаты.

С 1 июня Социальный фонд начнёт принимать заявления на ежегодную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Получить её смогут семьи, где доход на каждого человека не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума.

По сути, это возврат части уплаченного НДФЛ. Семье вернут разницу между обычными 13% и льготными 6%. За 2025 год документы можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026-го.

2. Упрощёнка для ИП.

1 июня для части ИП истекает срок подачи уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения с 1 января 2026 года. Речь о предпринимателях, которые в декабре 2025-го работали по патенту, но по итогам года превысили новый лимит дохода для этого режима — 20 млн рублей. К этой же дате бизнесмены, совмещавшие ПСН и УСН, могут изменить объект налогообложения.

3. Банковские счета.

С 14 июня банки должны будут быстрее замораживать счета людей, внесённых в перечень причастных к экстремизму и терроризму. Раньше на это давался один рабочий день после публикации данных на сайте Росфинмониторинга, теперь срок сократится до 24 часов. Кредитные организации также обязаны приостанавливать операции клиентов, объявленных в розыск, до его завершения.

Тарифы.

4. Перевозки.

С 1 июня тарифы на железнодорожные грузоперевозки к сухопутным погранпереходам с Латвией, Эстонией и Финляндией будут рассчитывать с повышающим коэффициентом 2,0. Исключения предусмотрены для отдельных перевозок, связанных с Калининградской областью и маршрутом в Литву.

5. Мобильная связь.

С 1 июня госпошлина за выделение нового телефонного номера вырастет с 50 до 100 рублей. В последний раз размер сбора менялся в 2014 году — тогда он увеличился в 2,5 раза.

6. ЖКХ.

С 1 июня 2026 года передать показания счётчиков устно по телефону или письменно уже не получится. Новый регламент оставляет только утверждённые способы:

«Госуслуги», мобильные приложения банков-партнёров, официальные программы управляющих компаний и поставщиков ресурсов из реестра Минстроя, личные кабинеты на сайтах УК и ресурсоснабжающих организаций.

7. Наследие.

С 1 июня сведения об объектах культурного наследия начнут включать в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). Нововведение коснётся памятников в неудовлетворительном состоянии, если на кадастровый учёт поставлены и сам объект, и участок под ним.

В систему не будут вносить памятники религиозного назначения, археологические объекты, мемориальные квартиры и другие особо охраняемые категории. Ожидается, что мера упростит работу с такими зданиями для инвесторов и других участников процесса.

8. Безопасность.

С 2 июня таможня получит право нейтрализовать беспилотники на своих объектах и рядом с ними. Под действие закона попадут воздушные, подводные, надводные и наземные аппараты.

Сотрудники смогут глушить или менять сигналы дистанционного управления, воздействовать на пульты, повреждать и уничтожать дроны. Для этого разрешат применять оружие и спецсредства, перечень которых определит правительство. Кто именно сможет принимать такие решения и в каком порядке, установит ФТС.

9. Армия.

С 7 июня обязательную геномную регистрацию введут для военнослужащих-контрактников ВС РФ и Росгвардии, добровольцев, сотрудников полиции со специальными званиями, работников органов внутренних дел, а также гражданского персонала армии и Росгвардии.

Процедуру будут проводить во время мобилизации, чрезвычайного или военного положения, в военное время и при контртеррористических операциях за рубежом. Данные будут хранить до 100-летия человека, а в случае его гибели — до подтверждения личности.

В Калининграде часть газонов не будут косить до осени, для самокатов ввели ограничения. «Клопс» писал и о других изменениях, которые касаются городской среды.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше