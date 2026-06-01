Народный фронт отчитался о работе по демографической политике на заседании Совета при президенте

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил с докладом на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта в Нижегородской области.
Согласно майскому опросу Народного фронта, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, 92% граждан считают, что «быть родителем — счастье, а дети — главная радость в жизни».
«Однако не у всех семей получается реализовать свои демографические планы. И дело часто не в материальной ситуации, а в социальной среде. 25% родителей ежегодно сталкиваются с несправедливым отношением или ограничениями из-за детей. Каждая вторая жалоба — на дискриминацию со стороны работодателя: отказ в приеме на работу с малолетними детьми, принуждение к увольнению из-за больничных, отказ в повышении. При этом 36% граждан, не имеющих детей, говорят, что их решение завести ребенка не будет зависеть от увеличения мер поддержки. Это вопрос культурной среды, отношения общества и качества инфраструктуры», — сказал Михаил Кузнецов.
Опросы показывают высокий запрос семей на развитие инфраструктуры поддержки родителей, включая систему кратковременного присмотра за детьми. Кроме того, около половины семей с детьми и 65% семей без детей не имеют рядом бабушек и дедушек, которые могли бы помогать с ребенком.
Нижегородская область реализует масштабную демографическую инициативу, направленную на поддержку молодых родителей и улучшение демографической ситуации в регионе — программа «Основа», которую высоко оценил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Поддержка молодых семей, родителей в разных жизненных ситуациях составляет основу демографической политики нашего региона. Именно поэтому при рождении ребенка в Нижегородской области родители могут получить выплату до одного миллиона рублей. И уже выдано более 14,5 тысячи свидетельств на получение таких выплат. Этот демографический тренд может стать примером для других регионов», — отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Нижегородской области Алексей Генералов.
Напомним, что семь пунктов проката вещей для новорожденных работают в Нижнем Новгороде.