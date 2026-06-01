Лишившаяся ног под вагоном жительница Воронежской области отсудила компенсацию

Суд признал, что травма получена от источника повышенной опасности (ОАО «РЖД»), но отметил грубую неосторожность самой потерпевшей. Районный суд взыскал с РЖД 300 тысяч рублей моральной компенсации, около 407 тысяч задолженности по утраченному заработку и пожизненные ежемесячные выплаты (около 25 тысяч с индексацией). В требовании на спецавтомобиль отказано.