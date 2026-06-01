Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишившаяся ног под вагоном жительница Воронежской области отсудила компенсацию

Она пострадала на железной дороге в ноябре 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский областной суд оставил без изменений решение районного суда о частичном возмещении вреда женщине, пострадавшей на железной дороге в ноябре 2024 года. На станции Поворино пострадавшая решила сократить путь и пролезла под вагоном маневрового поезда, после чего состав неожиданно пришел в движение. В результате женщина лишилась обеих ног и стала инвалидом.

Суд признал, что травма получена от источника повышенной опасности (ОАО «РЖД»), но отметил грубую неосторожность самой потерпевшей. Районный суд взыскал с РЖД 300 тысяч рублей моральной компенсации, около 407 тысяч задолженности по утраченному заработку и пожизненные ежемесячные выплаты (около 25 тысяч с индексацией). В требовании на спецавтомобиль отказано.

Истец и ответчик пытались обжаловать решение, но областной суд признал жалобы необоснованными. Судебные акты вступили в силу.