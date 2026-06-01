Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запуганная пенсионерка из Калининграда отправила мошенникам полмиллиона рублей

Женина опасалась уголовной ответственности, о которой ей сказали неизвестные.

В Калининграде 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 500 тысяч рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что женщине поочередно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками социальной организации, банка, службы финансового мониторинга и силовых структур. Ей сказали в тоге, что она подозревается в финансирование вооруженных сил иностранного государства, за что может стать фигуранткой уголовного дела.

Пенсионерку уговорили перевести деньги на пресловутый «безопасный счет». Наличку она закинула через банкомат и только спустя некоторое время поняла, что ее обманули.

Заведено уголовное дело.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше