Запуганная пенсионерка из Калининграда отправила мошенникам полмиллиона рублей

В Калининграде 70-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 500 тысяч рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Выяснилось, что женщине поочередно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками социальной организации, банка, службы финансового мониторинга и силовых структур. Ей сказали в тоге, что она подозревается в финансирование вооруженных сил иностранного государства, за что может стать фигуранткой уголовного дела.
Пенсионерку уговорили перевести деньги на пресловутый «безопасный счет». Наличку она закинула через банкомат и только спустя некоторое время поняла, что ее обманули.
Заведено уголовное дело.
