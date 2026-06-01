В Красноярске осудят глава ЧОП за растрату 3,8 млн рублей

В Красноярске осудят руководителя охранной фирмы за присвоение 3,8 млн, переведённых по ошибке. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в 2018 году Курганский машиностроительный завод задолжал красноярской охранной организации «Вымпел» почти 4 миллиона рублей. Арбитражный суд встал на сторону охраны, но стороны заключили мировое соглашение, и осенью 2019 года долг полностью погасили.
Однако исполнительный лист не отозвали. Позже с завода повторно списали почти 3,8 миллиона рублей и перевели на счёт ЧОО. Замдиректора охранной фирмы решил не возвращать ошибочные деньги, несмотря на то что знал об их происхождении и о том, что обязательства завода уже исполнены.
Директором фирмы формально числилась его дочь, но папа обещал разобраться сам. Сначала он написал явку с повинной, потом стал отрицать вину.
Прокуратура утвердила обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере». Имущество обвиняемого на сумму около 2,7 миллиона рублей арестовано. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Красноярска.
