Аптекарский огород появился в центре Минска. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Новая экспозиция с лекарственными растениями, напоминающая традиционные формы французского ландшафтно-паркового дизайна, была создана в Центральном ботаническом саду Национальной академии наук. Аптекарский огород расположен в районе пересечения аллей березы повислой и Академиков, рядом с участком женьшенария.
Локация выполнена в виде системы симметричных дорожек, которые разделяют большой прямоугольник на четыре крупных сектора, в каждом из них высажены растения как белорусской, так и зарубежной флоры, которые обладают лечебным эффектом для определенных систем организма человека.
Так, первый сектор посвящен растениям, оказывающим влияние на дыхательную и иммунную системы, второй включает в себя растения сердечно-сосудистой системы. В третьем сектора высажены растений, которые полезны для центральной нервной системы, а в четвертом — для пищеварительной и выделительной систем.
По словам старшего научного сотрудника лаборатории биоразнообразия растительных ресурсов Центрального ботанического сада НАН Ирины Тычиной, на площади более 500 квадратных метров высадили 137 видов и растений, 58 из которых включены в Государственную фармакопею Беларуси:
— Иными словами, их лечебные свойства признаны и используются официальной медициной в нашей стране.
Тем временем Зеленстрой объяснил, почему в центре Минска еще не распустились деревья.
Кстати, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения.
Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, ждать ли аномальный холод и экстремальную жару в июне 2026.