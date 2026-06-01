Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде во время тренировки скончался известный спортсмен ВелоГена

Известный велосипедист Геннадий Михайлов, которого многие знали под псевдонимом ВелоГена, скончался во время тренировки в Калининграде, сообщает региональное министерство спорта.

Известный велосипедист Геннадий Михайлов, которого многие знали под псевдонимом ВелоГена, скончался во время тренировки в Калининграде, сообщает региональное министерство спорта.

Геннадий Михайлов был известен как директор спортивной школы № 8, а также как борец за права велосипедистов, создатель инфраструктуры для «байка» и велопутешественник. Он много тренировался и наездил тысячи километров по родному региону.

Благодаря ему на городском стадионе «Красная звезда» была организована масштабная велозона, здесь стало возможно проводить соревнования по маунтинбайку и кросс-кантри.

Геннадию Михайлову было 57 лет. Он скончался 31 мая, информации о дате прощания пока нет.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше