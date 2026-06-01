В Калининграде во время тренировки скончался известный спортсмен ВелоГена

Известный велосипедист Геннадий Михайлов, которого многие знали под псевдонимом ВелоГена, скончался во время тренировки в Калининграде, сообщает региональное министерство спорта.
Геннадий Михайлов был известен как директор спортивной школы № 8, а также как борец за права велосипедистов, создатель инфраструктуры для «байка» и велопутешественник. Он много тренировался и наездил тысячи километров по родному региону.
Благодаря ему на городском стадионе «Красная звезда» была организована масштабная велозона, здесь стало возможно проводить соревнования по маунтинбайку и кросс-кантри.
Геннадию Михайлову было 57 лет. Он скончался 31 мая, информации о дате прощания пока нет.