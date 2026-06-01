Хирург нижегородской больницы № 35 Сергей Теремов скончался на 64 году жизни

В Нижнем Новгороде на 64-м году жизни скончался известный хирург Сергей Теремов. Его не стало 1 июня, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Практически весь свой врачебный стаж — больше 40 лет — Сергей Теремов посвятил больнице № 35 в областном центре. Он был заведующим хирургическим отделением.
В коллективе медицинского учреждения выразили соболезнования семье и близким медика.
