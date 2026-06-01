Предприниматели из Подмосковья вошли в число лидеров конкурса «Создай Наше»

Восемь представителей Московской области вошли в число победителей конкурса молодежного предпринимательства «Создай Наше», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
Всего лидерами конкурса стали 100 молодых бизнесменов из 46 регионов страны. Среди победителей из Подмосковья — Андрей Галкин с проектом Caligenta Oral Care, предложивший функциональную жевательную резинку для профилактики стоматологических заболеваний. Сергей Казиков представил B2B-сервис S.A.G.E. на основе искусственного интеллекта для автоматической проверки рукописных домашних заданий в онлайн-школах.
Также награды получили Дмитрий Недодаев с полностью автоматической чаеваркой TeaVibe, Александра Волкова с цифровым проектом для российских фармпроизводств «Нобилис. Тех», Анастасия Макеева с загородным детским клубом «ДАЧА», Анна Зернова с микроклонарной лабораторией «Растем и растим», Ольга Щербакова с проектом «Образник» по производству светильников и предметов интерьера. Грант в 500 тыс. рублей от Фонда новых предпринимательских инициатив получила Ольга Парфенова за проект по производству высокочистых полуметаллов и редкоземельных элементов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оптики.
Отметим, что партнерами конкурса стали 16 крупнейших компаний страны. Они предоставили финалистам специальные возможности и выбрали победителей в своих номинациях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.