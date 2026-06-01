Предприниматели из Подмосковья вошли в число лидеров конкурса «Создай Наше»

Также награды получили Дмитрий Недодаев с полностью автоматической чаеваркой TeaVibe, Александра Волкова с цифровым проектом для российских фармпроизводств «Нобилис. Тех», Анастасия Макеева с загородным детским клубом «ДАЧА», Анна Зернова с микроклонарной лабораторией «Растем и растим», Ольга Щербакова с проектом «Образник» по производству светильников и предметов интерьера. Грант в 500 тыс. рублей от Фонда новых предпринимательских инициатив получила Ольга Парфенова за проект по производству высокочистых полуметаллов и редкоземельных элементов для радиоэлектроники, микроэлектроники и оптики.