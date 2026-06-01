Певица Дора выступила в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля «Столица закатов»

Певица Дора выступила в Нижнем Новгороде в рамках музыкального фестиваля (12+) «Столица закатов» вчера, 31 мая. Это первый в этом году концерт на сцене «Ракушка», сообщает корреспондент ИА «Время Н».
Дора вышла на сцену в 20:30. Для нижегородцев и гостей города она исполнила треки: «Втюрилась» (6+), «Капли» (6+), «На обратной стороне земли» (6+) и другие.
«Думаю, что в старости перееду сюда — в Нижний Новгород. Тут такая природа красивая. Делаем?» — сказала Дора со сцены.
Напомним, что следующий летний концерт состоится в «Ракушке» (12+) уже 13 июня.