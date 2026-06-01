В Красноярске появился новый суслик-педагог с суслятами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице установили 21-ю фигурку из серии бронзовых сусликов. На этот раз композиция посвящена педагогу и появилась на территории детского дома-лицея имени Хазрета Совмена.

Источник: НИА Красноярск

Особенность новой скульптуры в том, что рядом с учителем изображены дети — это самая «многофигурная» работа проекта. Придумать имена четырем сусликам предложили самим ученикам — задание они получили на лето.

Несмотря на то что фигурка находится на территории лицея, посмотреть ее могут все желающие: для прохода нужно позвонить в домофон и назвать кодовое слово «суслики».

Добавим, что подарок лицею сделал меценат и почетный гражданин города и края Хазрет Совмен — к 23-летию учреждения.

На сайте gnkk.ru также отмечается, что автор проекта Андрей Кошелев рассказал еще минимум о 10 фигурках, которые планируют установить в Красноярске.