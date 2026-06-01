В Красноярском крае 1 июня стартовала основная волна ЕГЭ

Выпускники Красноярского края сдают экзамены по химии, литературе и истории.

Источник: Комсомольская правда

1 июня в Красноярском крае стартовала основная волна ЕГЭ — одиннадцатиклассники сдают историю, литературу и химию. В министерстве образования сообщили, что всего в регионе открылись 88 пунктов проведения экзамена, 30 из них находятся в труднодоступных территориях.

Химию выбрали 1794 выпускника, литературу — 766, а историю — 1743. Свои результаты по этим предметам ребята узнают не позднее 15 июня.

Следующий ЕГЭ одиннадцатиклассники сдадут 4 июня. В этот день пройдет обязательный экзамен — по русскому языку.

Единый государственный экзамен в нашем крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников. Русский язык и математика (профильная или базовая) являются обязательными предметами для получения аттестата.

Основной этап ЕГЭ продлится до 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября. Выпускники прошлых лет сдают экзамен в резервные дни — с 22 по 25 июня.