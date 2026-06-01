Опубликован календарь для нижегородских предпринимателей на июнь

В этом месяце большинство компаний и ИП сдают привычную отчетность и проводят плановые платежи.

Источник: Живем в Нижнем

Большинство компаний и ИП в течение первого месяца лета занимаются сдачей привычной отчетности и проведением плановых платежей. Корпорация МСП представила календарь для предпринимателей Нижегородской области на июнь 2026 года.

До 1 июня ИП, которые потеряли право на патент из-за дохода свыше 20 млн рублей за прошлый год, могли сменить объект налогообложения задним числом. ИТ-компаниям также следовало до начала лета подать заявление для подтверждения аккредитации.

До 3 июня организациям и ИП с работниками направляют уведомления по НДФЛ, которые необходимо уплатить до этой пятницы. Взносы в СФР «по травматизму» за май они должны перечислить до 15 июня.

Импортерам товаров из стран ЕАЭС следует уплатить косвенные налоги и сдать декларацию за прошлый месяц до 22 июня.

В Корпорации также рассказали, что до 25 июня организации и ИП с работниками направляют уведомление по страховым взносам в налоговую за май и НДФЛ за период с 1 по 22 июня, а также персонифицированные сведения о физлицах.

До 29 июня необходимо уплатить страховые взносы, НДС, аванс по налогу на прибыль, акцизы, НПД.

