В Иркутской области создадут единый региональный каталог туроператоров

Единый региональный каталог туроператоров создадут в Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.
Каталог туроператоров Иркутской области в печатном виде выйдет тиражом 3 тыс. экземпляров уже к 20 июня. При этом центр «Мой бизнес» берет на себя разработку, верстку и печать, софинансируя большую часть расходов по программе господдержки.
Для размещения в каталоге необходимо выполнение следующих требований со стороны туроператора: присутствие в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, регистрация на территории области, ведение деятельности в сфере туризма, участие в составе территориального туристско-рекреационного кластера.
Для участия туроператорам необходимо заполнить регистрационную форму и предоставить информацию о компании. Прием заявок проходит на сайте центра «Мой бизнес».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.