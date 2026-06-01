Остаток после трат у семей Ростовской области составил 26 тысяч рублей в месяц

Аналитики выяснили, сколько денег остается у донских семей с детьми после минимальных трат.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область оказалась на 66-м месте в России по уровню благосостояния семей с детьми. Рейтинг по итогам 2025 года опубликовали на сайте РИА Новости.

Аналитики выяснили примерный остаток средств после минимальных трат в месяц. В семьях с двумя детьми на руках у родителей должно было оставаться 26,4 тысячи рублей, а у родителей с одним ребенком — 44,2 тысячи рублей.

Донской регион в списке разместили между Брянской и Калининградской областями.

Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ (141,3 и 163,1 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (102,6 и 122,3 тысячи рублей), Магаданская область (94,9 и 119,4 тысячи рублей). Замыкают список Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.

