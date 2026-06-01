Для школьников Красноярского края летом проведут профориентационную акцию

«В течение учебного года центры занятости опросили более 15 тысяч старшеклассников. Исследование показало, что все выпускники определились со специальностью. При выборе они учитывали востребованность профессии, а также перспективы развития округа, в котором живут. Осознанно планировать свое будущее подростков научили на профориентационных занятиях, которые проводят по нацпроекту “Кадры”. Акция “Большая перемена” еще одна часть этой системной работы, которая помогает молодежи быть успешной на рынке труда», — рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.