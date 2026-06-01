Для школьников Красноярского края летом проведут профориентационную акцию

Летнюю профориентационную акцию «Большая перемена» проведут для школьников Красноярского края в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Программа будет ориентирована на знакомство с ключевыми работодателями и даст участникам возможность попробовать себя в различных профессиях, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В акции «Большая перемена» примут участие подростки из трудовых отрядов, пришкольных и оздоровительных лагерей, а также ребята, посещающие молодежные центры, библиотеки, дома культуры.
«В течение учебного года центры занятости опросили более 15 тысяч старшеклассников. Исследование показало, что все выпускники определились со специальностью. При выборе они учитывали востребованность профессии, а также перспективы развития округа, в котором живут. Осознанно планировать свое будущее подростков научили на профориентационных занятиях, которые проводят по нацпроекту “Кадры”. Акция “Большая перемена” еще одна часть этой системной работы, которая помогает молодежи быть успешной на рынке труда», — рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения края Сергей Селюнин.
Для детей организуют профтуры на предприятия, встречи с опытными специалистами, профориентационные занятия, беседы и тестирование. Ребята больше узнают о востребованных рабочих специальностях, которые пользуются спросом в промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйстве, о специальностях социальной сферы, перспективных инженерных направлениях. К примеру, в июне центр занятости населения города Лесосибирска проведет экскурсию на завод по производству пиломатериалов. Участники увидят новую технологическую линию, познакомятся с персоналом, получат знания об охране труда и промышленной безопасности.
Помощь в проведении профориентационных мероприятий службе занятости окажут более 1,8 тыс. волонтеров из краевого добровольческого движения «Твои горизонты». Напомним, что в 2025 году в акции приняли участие свыше 40 тыс. ребят со всего Красноярского края.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.