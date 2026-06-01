Созданы наночастицы, способные точечно стимулировать мозг

Как пояснил старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Александр Ромащенко, что ученые с помощью переменного магнитного поля могут управлять электрической активностью этих частиц, не прикасаясь к ним напрямую. При этом магнитное поле легко проходит через ткани и не вредит им. В отличие от ультразвука, который с расстоянием теряет силу и может перегревать ткани, а также делать их более проницаемыми, оно не вызывает таких побочных эффектов. Поэтому этот способ считается безопасным и щадящим для воздействия на клетки внутри организма. Частицы были синтезированы в Томском политехническом университете. Одно из их важнейших преимуществ — это тонкая оболочка, которая требует меньше механических усилий для ее активации.