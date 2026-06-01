В Башкирии признали опасными 28 аттракционов

В Башкирии проверили техническое состояние аттракционов.

Источник: Башинформ

Из 418 обследованных аттракционов к эксплуатации допустили 390 (93%). Остальным отказали из-за неисправности систем управления, нарушения условий межсезонного хранения, истекания сроков эксплуатации или аренды земельного участка. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил председатель Госкомитета РБ по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники Урал Искандаров. По его словам, у каруселей, которые не допустили к эксплуатации, до устранения нарушений приостановили госрегистрацию.

Для сравнения, в 2025 году прошли проверку 414 единиц аттракционной техники из 423 имеющихся (97%).

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии на сабантуях могут запретить карусели.