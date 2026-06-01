В Донецке прошел фестиваль детства и юности

В Донецке прошел фестиваль детства и юности в честь Дня защиты детей.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Фестиваль детства и юности в честь международного Дня защиты детей прошел в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль прошел на базе Дома молодежи «30/09». В рамках мероприятия молодежными организациями было подготовлено более 20 интерактивных локаций: креативные мастер-классы, зона настольных игр, аквагрим, спортивные соревнования, а также зона создания фотографий с помощью искусственного интеллекта.

Свои локации в рамках мероприятия также подготовили сотрудники МЧС России, которые предлагали детям примерять форму пожарного, а также ознакомиться с правилами первой помощи при чрезвычайных ситуациях. Сотрудники специализированного подразделения СОБР предлагали ребятам проверить свою физическую подготовку, пройти небольшой физический норматив по отжиманиям, приседаниям и поднятию гири.

«Мы сегодня на площадке Дома молодежи собрали детей, собрали все молодежные организации, чтобы устроить детям сказку, радость и подарить им спокойный и веселый день», — рассказала РИА Новости председатель совета регионального отделения «Движение Первых» Александра Кульгина.

Организаторы добавили, что данное мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Международный день защиты детей ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году. Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

