В музее «Хмелита» Смоленской области состоится Грибоедовский праздник

Грибоедовский праздник пройдет 6 июня в музее-заповеднике «Хмелита» в Вяземском округе Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Торжественное открытие состоится в 11:00 у памятника А. С. Грибоедову на парадном дворе. Для гостей организуют концерт фортепианных произведений, костюмированное дефиле, шоу «Женщины дома Романовых». Дети смогут ознакомиться с дворянскими играми на свежем воздухе, а также посетить творческий мастер-класс «Рисуем сказки Пушкина».
Кроме того, весь день будут работать праздничные фотозоны, ярмарка мастеров, а также шесть уникальных выставок — в главном усадебном доме, в храме Казанской иконы Божией Матери и выставочном павильоне.
Для удобства гостей будет организован автобусный трансфер из Вязьмы до усадьбы и обратно. Подробности доступны на сайте.
