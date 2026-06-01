В музее «Хмелита» Смоленской области состоится Грибоедовский праздник

Для гостей будут работать уникальные выставки, праздничные фотозоны, ярмарка мастеров.

Источник: Национальные проекты России

Грибоедовский праздник пройдет 6 июня в музее-заповеднике «Хмелита» в Вяземском округе Смоленской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Торжественное открытие состоится в 11:00 у памятника А. С. Грибоедову на парадном дворе. Для гостей организуют концерт фортепианных произведений, костюмированное дефиле, шоу «Женщины дома Романовых». Дети смогут ознакомиться с дворянскими играми на свежем воздухе, а также посетить творческий мастер-класс «Рисуем сказки Пушкина».

Кроме того, весь день будут работать праздничные фотозоны, ярмарка мастеров, а также шесть уникальных выставок — в главном усадебном доме, в храме Казанской иконы Божией Матери и выставочном павильоне.

Для удобства гостей будет организован автобусный трансфер из Вязьмы до усадьбы и обратно. Подробности доступны на сайте.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.