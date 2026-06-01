Губернатор Дмитрий Демешин проверил организацию ЕГЭ в Хабаровске

1 июня в Хабаровском крае стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. Губернатор Дмитрий Демешин посетил пункт проведения экзамена по химии в гимназии № 8 Хабаровска, где ознакомился с организацией процесса и пообщался с выпускниками, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Глава региона отметил, что успешная сдача экзаменов открывает перед школьниками новые возможности, и выразил уверенность, что многие выпускники свяжут своё будущее с развитием Хабаровского края.
Всего в регионе ЕГЭ будут сдавать 5 885 человек. 1 июня экзамен по химии проходили 616 выпускников, также в этот день сдавались история и литература.
По данным министерства образования и науки края, интерес к естественно научным дисциплинам растёт: 34% участников выбрали эти предметы. По химии за последние два года зафиксировано 11 стобалльных результатов, а средний балл по краю (60,87) выше общероссийского (58,96).
Экзамены пройдут в следующие даты: 4 июня — русский язык, 8 июня — математика, 11 июня — обществознание и физика, 15 июня — биология, география и иностранные языки (письменная часть), 18−19 июня — иностранные языки (устная часть) и информатика. Резервные дни — 22−25 июня, пересдача — 8−9 июля. Дополнительный период — с 4 по 25 сентября.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru