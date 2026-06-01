14 пляжей в Нижнем Новгороде успешно прошли проверку Роспотребнадзора

На Бору положительное заключение получила лишь одна зона отдыха.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области подготовили к открытию с 1 июня 26 официальных пляжей, из них 14 — в Нижнем Новгороде. Областное Управление Роспотребнадзора провело исследования почвы и воды в зонах рекреации.

Сотрудники лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» выполнили 812 исследований 162 проб воды на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

В результате требованиям соответствуют следующие зоны в Нижнем Новгороде:

озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежный;

озеро ПКиО 2 очереди на улице Смирнова;

Верхнее озеро Щелоковского хутора;

Третье озеро Щелоковского хутора;

озеро Силикатное на проспекте Ленина, № 23 и № 19Б;

озеро Светлоярское на улице Мокроусова;

озеро Светлоярское на улице Гаугеля;

озеро Пестичное;

озеро Парковое;

озеро Лунское;

озеро Больничное;

озеро Сортировочное в Березовой роще;

озеро Сортировочное на улице Архангельской.

Кроме того, проверку успешно прошел один пляж на Бору — на озере Юрасовское.

Однако отмечается, что в Верхнем пруду в Выксе были зафиксированы нарушения по бактериологическим показателям.

Также было отобрано 52 проб песка для 142 исследований — все они тоже оказались безопасными.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сотрудники Роспотребнадзора рассказали, как выбрать подходящий детский лагерь.