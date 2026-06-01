14 пляжей в Нижнем Новгороде успешно прошли проверку Роспотребнадзора

В Нижегородской области подготовили к открытию с 1 июня 26 официальных пляжей, из них 14 — в Нижнем Новгороде. Областное Управление Роспотребнадзора провело исследования почвы и воды в зонах рекреации.
Сотрудники лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» выполнили 812 исследований 162 проб воды на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.
В результате требованиям соответствуют следующие зоны в Нижнем Новгороде:
озеро ПКиО 2 очереди на проспекте Молодежный;
озеро ПКиО 2 очереди на улице Смирнова;
Верхнее озеро Щелоковского хутора;
Третье озеро Щелоковского хутора;
озеро Силикатное на проспекте Ленина, № 23 и № 19Б;
озеро Светлоярское на улице Мокроусова;
озеро Светлоярское на улице Гаугеля;
озеро Пестичное;
озеро Парковое;
озеро Лунское;
озеро Больничное;
озеро Сортировочное в Березовой роще;
озеро Сортировочное на улице Архангельской.
Кроме того, проверку успешно прошел один пляж на Бору — на озере Юрасовское.
Однако отмечается, что в Верхнем пруду в Выксе были зафиксированы нарушения по бактериологическим показателям.
Также было отобрано 52 проб песка для 142 исследований — все они тоже оказались безопасными.
