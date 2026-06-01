В Железнодорожном приступают к ремонту старинного здания почтамта

Работы выполняет ООО «ТерраСтрой» за 10,4 млн рублей.

В Железнодорожном приступают к ремонту старинного здания почтамта. Дом располагается на улице Коммунистической, 54.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик устанавливает строительные леса на фасад здания. Работы выполняет ООО «ТерраСтрой» за 10,4 миллиона рублей. Специалисты приведут в порядок стены, заменят окна, отремонтируют декор, а также установят отреставрированные двери или их копии.

Дом на Коммунистической построили в 1928 году. Двухэтажное историческое здание располагается напротив крайсхауса. Входной портал почтамта венчает хаусмарка. На главном фасаде и торцах здания выполнены ступенчатые фронтоны. В настоящее время на первом этаже располагается отделение «Почты России». Второй этаж и мансарда отведены под жильё. В 2007 году почтамт признали региональным объектом культурного наследия.

Фото: Елена Кокоулина.

