В Железнодорожном приступают к ремонту старинного здания почтамта

Дом на Коммунистической построили в 1928 году. Двухэтажное историческое здание располагается напротив крайсхауса. Входной портал почтамта венчает хаусмарка. На главном фасаде и торцах здания выполнены ступенчатые фронтоны. В настоящее время на первом этаже располагается отделение «Почты России». Второй этаж и мансарда отведены под жильё. В 2007 году почтамт признали региональным объектом культурного наследия.