В Хабаровском крае за неделю клещи отправили к врачам 860 человек

В Хабаровском крае с начала весеннего сезона зарегистрировано почти 1800 обращений к врачам из-за укусов клещей, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
За последнюю неделю за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 860 человек.
Как пояснил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Игорь Карлов, наблюдение за ситуацией продолжается, ведётся мониторинг активности клещей на территории региона.
Роспотребнадзор напоминает, что основным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита остаётся вакцинация.